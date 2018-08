EUA anunciam primeiras sanções a Teerão após saída do acordo nuclear

10 Maio 2018 às 19:27 Facebook

Os Estados Unidos anunciaram, esta quinta-feira, sanções contra uma rede de financiamento dos Guardas da revolução, o exército de elite do regime iraniano, através de transferência de divisas entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão.

Estas sanções, as primeiras desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça-feira a saída do seu país do acordo nuclear iraniano, dirigem-se a seis indivíduos e três entidades iranianas.

Os alvos das sanções são acusados de integrarem "uma vasta rede de troca de divisas que forneceram e transferiram milhões de dólares à Força Quds dos Guardas da revolução", precisa em comunicado o departamento do Tesouro norte-americano.