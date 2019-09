EUA anunciam sanções financeiras contra grupos de "piratas informáticos"

Hoje às 16:59 Facebook

Os EUA anunciaram esta sexta-feira sanções financeiras contra três grupos de "piratas informáticos" norte-coreanos acusados de praticarem ciberataques que atingiram importantes organizações, incluindo hospitais britânicos e o Banco do Bangladesh, em 2016.

As sanções visam três grupos de "piratas informáticos" que alegadamente estão ao serviço do governo da Coreia do Norte e que são bem conhecidos na área da cibersegurança, disse hoje o Departamento do Tesouro norte-americano, num comunicado.

De acordo com o comunicado, os grupos de 'hackers' envolvidos são o Lazarus Group, Bluenoroff e Andariel, acusados de introdução de vírus informáticos em diversas organizações de diversos países, a partir de instruções transmitidas pelo Governo da Coreia do Norte.

Estes grupos atuam há vários anos e têm sido responsabilizados por alguns dos mais conhecidos ciberataques de dimensão mundial, como o "Operação Troy" (2009) e o "Sony Breach" (2014).