EUA aprovam novo antidepressivo que se aplica como um spray nasal

As autoridades sanitárias dos EUA (FDA) aprovaram na terça-feira um novo antidepressivo que se aplica como um spray nasal. Chama-se Spravato e vai ser distribuído pela Janssen, a unidade farmacêutica da Johnson & Johnson"s.

A FDA restringiu a distribuição do medicamento, que apenas poderá ser usado com receita médica, devido ao risco de "potencial abuso" que pode provocar. Recomenda-se a utilização do medicamento duas vezes por semana, durante um mês, enquanto se toma um antidepressivo oral convencional.

Um grupo de especialistas sanitários recomendou que as doses deste novo medicamento sejam tomadas num consultório médico ou numa clínica, com uma monitorização dos pacientes de, pelo menos, duas horas. Cada tratamento poderá custar entre 500 e 800 euros.

O composto do medicamento é a esketamina, que está relacionada com ketamina, uma substância usada como anestésico em humanos e animais e que também é um narcótico.

"O nosso programa de investigação sobre a esketamina em forma de spray nasal demonstra resultados positivos para os adultos com depressões resistentes aos tratamentos tradicionais", disse, citado pelo jornal "El País", Husseini K. Manji, dos laboratórios Johnson & Johnson"s.

Pierre de Maricourt, médico do hospital de Sainte-Anne, em Paris, que também participou nos testes, destaca a "eficiência significativa e a velocidade de ação" da esketamina "em poucos dias" quando comparada com um antidepressivo tradicional.