EUA arriscam "terceira guerra mundial" com Donald Trump

Hoje às 08:34, atualizado às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O senador republicano Bob Corker afirmou que o presidente norte-americano, Donald Trump, arrisca colocar os Estados Unidos "no caminho da terceira guerra mundial" com as ameaças a determinados países.

"Isso preocupa-me, (...) deve inquietar todos aqueles que amam o nosso país", disse o antigo apoiante de Donald Trump, numa entrevista publicada no domingo pelo "The New York Times".

No Senado desde janeiro de 2007, Corker anunciou em setembro último que não pretende concorrer a um terceiro mandato em novembro do próximo ano.