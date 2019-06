EUA e Coreia do Norte retomam negociações sobre desnuclearização

Hoje às 13:57 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, no fim do encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que os dois países vão iniciar reuniões de trabalho "nas próximas três semanas" sobre o processo de desnuclearização.

"O que vai acontecer é que nas próximas duas ou três semanas as equipas vão começar a trabalhar", disse Trump, depois de concluir o encontro à porta fechada com Kim Jong-un, na fronteira entre as Coreias e que durou cerca de 50 minutos.

Apesar deste passo, o presidente norte-americano disse que as atuais sanções à Coreia do Norte vão continuar em vigor.

As conversações bilaterais sobre desnuclearização entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estavam num impasse desde a cimeira falhada de Hanói entre Trump e Kim, em fevereiro deste ano.

Entretanto, Donald Trump disse que no encontro deste domingo convidou o líder norte-coreano a visitar os Estados Unidos.

Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos em funções a entrar em solo da Coreia do Norte, depois de cumprimentar o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Este foi o terceiro encontro entre os presidentes dos dois países, depois da cimeira histórica de Singapura em junho de 2018 e o falhado encontro de Hanoi em fevereiro passado.

Este encontro, que ocorreu na vila de Panmunjon, onde foi assinado o armistício (entre as duas Coreias) de 1953, "significa que queremos pôr termo a um passado infeliz e tentar criar um novo futuro", afirmou o Presidente norte-americano, antes da reunião privada com o homólogo norte-coreano.