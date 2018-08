EUA emitem alerta sobre "ataques acústicos" na China

23 Maio 2018 às 14:56 Facebook

A embaixada norte-americana na China emitiu, esta quarta-feira, um alerta, após um funcionário do Governo ter sofrido uma lesão cerebral, com sintomas semelhantes aos sentidos por diplomatas dos EUA em Cuba, que mais tarde adoeceram.

O alerta de saúde foi enviado por correio eletrónico para cidadãos norte-americanos residentes na China. Na mensagem pode ler-se que "um funcionário do Governo dos EUA reportou recentemente sensações subtis e vagas, mas anormais, de ruído e pressão".

As autoridades norte-americanas e chinesas estão a investigar o caso do funcionário, que trabalhava no Cantão, onde os EUA têm um consulado, e que foi diagnosticado com lesão cerebral traumática leve a 18 de maio, segundo Jinnie Lee, porta-voz da embaixada. O funcionário sofreu "vários problemas físicos", entre o final de 2017 e abril de 2018.

Jinnie Lee deixou ainda um aviso a quem experienciasse os misteriosos ruídos. "Não tentem localizar a fonte. Afastem-se para um local onde os sons não estejam presentes", disse.

No ano passado, os EUA anunciaram que 24 diplomatas e respetivos familiares experimentaram "ataques acústicos" em Cuba. Os lesados sofreram perdas auditivas, náuseas, tonturas, dor facial, dor abdominal, problemas cognitivos e danos cerebrais. Também o Canadá reportou dez pessoas com sintomas semelhantes.

"Não podemos relacionar [o incidente na China] com o que aconteceu em Havana, mas estamos a estudar todas as possibilidades", disse um representante da embaixada dos EUA aos jornalistas em Pequim.

No caso de Cuba, Washington denunciou vários "ataques acústicos", mas a imprensa norte-americana escreveu, mais tarde, que o FBI não conseguiu determinar a causa dos sintomas. Funcionários do Departamento de Estado insistiram, no entanto, que as pistas apontavam todas para um ataque coordenado.