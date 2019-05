EUA enviam mísseis Patriot e mais um navio de guerra para o Médio Oriente

Hoje às 00:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos vão deslocar para o Médio Oriente uma bateria de mísseis terra-ar Patriot e um navio de guerra, anunciou na sexta-feira o Pentágono, que reage a uma alegada ameaça do Irão.

O Departamento de Defesa norte-americano não deu pormenores sobre o reforço da presença militar, mas um responsável afirmou, sob anonimato, que a decisão surge depois de os serviços de informações militares terem detetado que a Guarda Revolucionária equipou barcos com mísseis e equipamento militar.

Os mísseis Patriot são um sistema de defesa antiaérea capaz de abater mísseis balísticos, de cruzeiro e aviões sofisticados, que os Estados Unidos tinham instalado no Bahrein, Kuwait e Jordânia, mas que retiraram no final do ano passado.

Ao mesmo tempo, o navio anfíbio "USS Arlington" também vai rumar ao Médio Oriente, transportando uma força que inclui veículos anfíbios, helicópteros e até 800 fuzileiros.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão classificou o reforço militar norte-americano no Médio Oriente como "fanfarronice" que faz parte de uma "guerra psicológica" de Washington contra Teerão.

No domingo passado, os Estados Unidos tinham anunciado o envio de um porta-aviões acompanhado da sua escolta e uma esquadra de bombardeiros para o Médio Oriente.

O conselheiro de segurança nacional norte-americano, John Bolton, tinha indicado "avisos e indicações perturbantes" para justificar o envio, mas não explicou quais eram.