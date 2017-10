EUA exige que governo de unidade palestiniana reconheça Israel e desarme Hamas

Hoje às 08:52, atualizado às 08:56 Facebook

O Governo dos Estados Unidos exigiu hoje que um eventual governo de unidade palestiniano, que o Fatah e o Hamas possam formar, reconheça Israel, se comprometa com a paz e desarme o Hamas.

"Os Estados Unidos reiteram a importância de uma adesão aos princípios do Quarteto (do Médio Oriente): todos os governos palestinianos devem, sem ambiguidade e de forma explícita, comprometer-se com a não-violência, reconhecer o Estado de Israel, aceitar os acordos e obrigações entre as partes - incluindo o desarmamento de terroristas - e comprometer-se com negociações pacíficas", disse num comunicado Jason Greenblatt, emissário do Presidente Donald Trump para o Médio Oriente.

Os Estados Unidos, tal como a União Europeia e Israel, consideram o movimento islâmico palestiniano Hamas uma organização terrorista.

"O Hamas deve aceitar as condições fundamentais se for chamado a ocupar um papel no governo palestiniano", acrescentou Greenblatt, num comunicado publicado pela embaixada dos Estados Unidos em Israel.

Esta é a primeira reação do Governo norte-americano após a conclusão de um acordo de reconciliação entre o Fatah e o Hamas, os dois principais partidos palestinianos.