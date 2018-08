EUA expulsam antigo guarda de campo de concentração nazi

Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Um antigo guarda de um campo de concentração nazi que vivia nos Estados Unidos desde o fim da II Guerra Mundial foi expulso do país e chegou esta terça-feira à Alemanha, anunciaram as autoridades dos dois países.

A deportação de Jakiw Palij, 95 anos, ocorre 25 anos depois de investigadores o terem confrontado pela primeira vez com o passado nazi e de ele admitir que mentiu para entrar nos Estados Unidos ao afirmar que durante a guerra foi agricultor e operário.

Nascido na Polónia, Palij trabalhou entre 1941 e 1943 no campo de trabalho forçado de Trawniki, na Polónia ocupada, onde mais de 6.000 judeus foram mortos.

Palij chegou hoje de manhã ao aeroporto de Düsseldorf (oeste) e foi conduzido a um centro para idosos em Münster, segundo a imprensa alemã.

Palij imigrou em 1949 para os Estados Unidos e obteve a nacionalidade norte-americana oito anos depois. Em 2003 foi-lhe retirada a nacionalidade por ter mentido para a obter e por "participar em atos contra civis judeus".

Durante anos, e apesar de pedidos repetidos das autoridades norte-americanas, Palij não pode ser expulso dadas as recusas da Alemanha, Polónia e Ucrânia em recebê-lo.

Essa permanência nos Estados Unidos motivou mesmo manifestações de protesto frente à casa onde residia, no bairro de Queens, em Nova Iorque.

Em setembro de 2016, todos os 29 membros da delegação de Nova Iorque no Congresso assinaram uma carta instando o Departamento de Estado a deportar Palij.

Richard Grennel, embaixador dos Estados Unidos na Alemanha desde o princípio do ano, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, que é de Nova Iorque, lhe deu instruções para fazer da expulsão uma prioridade e que o novo governo alemão, que tomou posse em março, trouxe uma "nova energia" ao processo.

Grenell explicou à imprensa que as conversações foram difíceis, porque Palij não tem cidadania alemã, mas que Berlim reconheceu "a obrigação moral" de receber "alguém que serviu em nome de um governo alemão".

"A obrigação que decorre da nossa história inclui a aceitação e um debate honesto sobre os crimes do terror nazi [...] Assumimos a responsabilidade para com as vítimas do nacional-socialismo e para com os nossos parceiros internacionais", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, ao diário Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Palij mentiu sobre o facto de ser nazi e permaneceu nos Estados Unidos durante décadas. A sua expulsão envia uma mensagem forte: os Estados Unidos não tolerarão aqueles que facilitaram os crimes nazis e outras violações dos direitos humanos", lê-se num comunicado da Casa Branca.

A Alemanha julgou e condenou nos últimos anos vários antigos membros das SS por cumplicidade nos crimes do nazismo, mas nenhum foi enviado para a prisão devido à idade avançada e estado de saúde.