EUA impedem pai de assistir ao funeral de filha assassinada

Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O pai de uma menina de 13 anos, morta em circunstâncias violentas, foi impedido de entrar nos EUA para assistir ao funeral da filha.

A embaixada dos EUA na Guatemala recusou um visto de permanência temporária para Noé Aguilar assistir ao funeral da filha, Hania Noelia Aguilar, que foi assassinada no estado da Carolina do Norte, no início de novembro.

A argumentação: Noé não tem "laços familiares suficientes na terra natal, a Guatemala", que garantissem aos americanos que o homem voltaria ao país de origem após enterrar a filha, raptada à porta da casa na América, violada e assassinada.

A contra-argumentação: o advogado de Noé desmente e alega, até, que o homem, além de família, tem um negócio na Guatemala a que voltar.

Em declarações ao site de notícias "Buzzfeed", o Departamento de Estado dos EUA declinou comentar o caso em particular. "Fazemos todos os esforços para permitir a entrada legítima de visitantes internacionais", justificou. "Estamos, também totalmente empenhados em administrar as leis de imigração dos EUA e garantir a integridade e segurança das fronteiras do nosso país", acrescentou.

Uma frase seca que não emudeceu o pai de Hania Noelia Aguilar. "Tinha esperança de lhes tocar no coração e me deixassem assistir ao funeral da minha filha", disse Noé, em declarações à CNN. "É muito triste, ela era minha princesa. Será sempre a minha princesa", desabafou.

Carta do pai lida no funeral

Um lamento lavrado a escrito, em carta lida no serviço fúnebre da menina, com o pai longe. A mãe, em lágrimas, agarrada ao caixão, dirigiu-se ao assassino. "Quem tirou a vida à minha filha não lhe tirou a felicidade", disse.

Hania Noelia Aguilar foi raptada à porta de casa quando esperava o autocarro para a escola, a 5 de novembro. Foi forçada a entrar para o carro de um vizinho que estava parado na rua, em Lumberton, nos EUA.

O FBI emitiu um alerta para o desaparecimento de Hania. O corpo, sem vida, viria a ser encontrado a 27 de novembro, junto a um curso de água numa zona rural do condado de Robeson.

As autoridades anunciaram, entretanto, que detiveram um homem de 34 anos, identificado como Michael Ray McLellan. O suspeito enfrente 10 acusações criminais, incluindo homicídio, violação e sequestro.

McLellan está detido na prisão de Robeson, a aguardar para ser ouvido por um juiz.