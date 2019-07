EUA impõem sanções financeiras ao chefe da diplomacia iraniana

Ontem às 23:41 Facebook

Os Estados Unidos decidiram impor sanções financeiras ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, por espalhar no estrangeiro "a propaganda e as campanhas de desinformação" do regime, anunciou esta quarta-feira um alto responsável da Casa Branca.

As sanções incluem o congelamento de todos os ativos que o chefe da diplomacia iraniana possui nos Estados Unidos da América e a proibição de qualquer transação com Mohammad Javad Zarif, enumerou a secretaria do Tesouro norte-americana em comunicado.

De acordo com as autoridades iranianas, Zarif não tem ativos financeiros nos Estados Unidos.

O anúncio de sanções contra Zarif ocorre um mês depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado sanções contra o líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano falou no início de julho com o senador republicano Rand Paul, aliado de Trump, sobre a eventual abertura de um canal para reatar as conversações entre Washington e Teerão sobre o dossiê do nuclear.

As tensões entre Estados Unidos e Irão agravaram-se após a administração norte-americana de Donald Trump ter renunciado em 2018 ao acordo nuclear firmado entre o Irão e as potências mundiais e impor duras sanções a Teerão.

Os Estados Unidos reforçaram ultimamente a sua presença militar no Golfo Pérsico, acusando o Irão de ser responsável por vários ataques a petroleiros, enquanto o Irão, que nega os ataques, começou a exceder os limites impostos à sua atividade nuclear, referindo que não pode continuar a comprometer-se com o Plano de Ação Conjunto Global assinado em 2015 se os signatários europeus do acordo não garantirem diversas medidas económicas de apoio ao país.