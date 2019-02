EUA oferecem milhão de dólares por informações sobre filho de Bin Laden

Hoje às 22:39 Facebook

O Governo norte-americano anunciou esta quinta-feira uma recompensa de um milhão de dólares a quem fornecer informações que possibilitem a detenção do atual líder do grupo "jihadista" Al-Qaida, Hamza bin Laden, filho do terrorista Osama bin Laden.

"Hoje anunciamos que vamos oferecer uma recompensa de um milhão de dólares a quem der informação que conduza à detenção do líder da Al-Qaida", disse o secretário adjunto para a Segurança Diplomática dos Estados Unidos da América, Michael Evanoff.

No início era Saad bin Laden que estava previsto suceder ao pai na liderança da organização terrorista, mas acabou por morrer no Paquistão, em 2009, durante um ataque de drones.

Depois da morte de Saad Bin Laden, foi escolhido Hamza bin Laden para liderar o grupo 'jihadista'.