EUA pediram informações a Itália para desacreditar investigação de conluio com Rússia

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, autorizou reuniões entre autoridades norte-americanas e os serviços secretos de Itália, como parte dos esforços do Presidente Donald Trump para desacreditar um inquérito sobre conluio com a Rússia.

De acordo com os jornais "Corriere della Sera" e "La Reppublica", Giuseppe Conte aprovou duas reuniões entre o procurador-geral norte-americano, William Barr, e o responsável pelos serviços secretos italianos, Gennaro Vecchione, com o objetivo de aquele recolher informações que pudessem desacreditar uma investigação sobre um alegado conluio entre a equipa de campanha de Donald Trump e o Governo russo.

Durante dois anos, o procurador-especial Robert Mueller investigou suspeitas de interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, bem como de conluio da equipa de campanha de Donald Trump com o Governo de Vladimir Putin, para prejudicar a candidatura da Democrata Hillary Clinton.

De acordo com informações tornadas públicas pelos 'media' norte-americanos, William Barr terá entrado em contacto com autoridades e serviços secretos na Austrália, Reino Unido e Itália, para desacreditar a investigação de Robert Mueller.

O jornal italiano "Corriere della Sera", escreve esta quarta-feira que Barr esteve em Roma em agosto passado, para reunir dados sobre a investigação do procurador-especial e regressou na sexta-feira passada para se encontrar com Vecchione, mais uma vez, pouco antes de o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, aterrar em Itália.

De acordo com o jornal, Barr pediu aos serviços secretos italianos para fornecerem informações sobre Josef Mifsud, um professor universitário de Malta que leciona em Roma, que os norte-americanos suspeitam ser um espião ao serviço dos italianos ou britânicos.

Segundo as investigações de Robert Mueller, Mifsud teria prometido a George Papadopoulos, antigo diretor de campanha de Donald Trump (que foi detido por ter mentido à agência FBI, por falsas declarações), informações contra Hillary Clinton, em 2016, num elemento comprometedor no processo do procurador-especial.

O jornal La Reppublica acrescenta que William Barr terá avisado Vecchione que os vínculos entre os serviços secretos dos EUA e da Itália ficariam em risco se não houvesse cooperação sobre este processo.