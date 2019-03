EUA processam vice-Presidente após violar sanções por narcotráfico

Hoje às 20:47 Facebook

Os Estados Unidos processaram o vice-Presidente económico e ministro das Indústrias e Produção Nacional da Venezuela, que acusam de ter violado as restrições que lhe impuseram por envolvimento em tráfico de droga.

Em comunicado, o Departamento de Justiça norte-americano precisou que Tarek el-Aissami e o empresário Samark José López Bello violaram a ata que os incluiu entre as pessoas sancionadas pela sua alegada relação com o tráfico de droga, ao viajar num avião privado da Rússia para a Venezuela.

Essa viagem representa uma violação das restrições que Washington impôs ao governante e ao empresário venezuelanos quando os incluiu na lista de sancionados por tráfico de droga do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em fevereiro do ano passado.

As sanções foram impostas nos termos da Lei Kingpin, promulgada em dezembro de 1999 para bloquear as atividades de indivíduos ou de organizações estrangeiras suspeitas de ligação ao narcotráfico e que é popularmente conhecida como "Lista Clinton".

"As sanções internacionais restringem as atividades de indivíduos e países que supostamente realizam práticas incompatíveis com os Estados Unidos e impedem-nos de se beneficiar económica, política ou humanitariamente, bem como de receber qualquer outro tipo de apoio norte-americano", afirmou o procurador federal Geoffrey S. Berman, num comunicado hoje divulgado.

As autoridades norte-americanas consideram provado que tanto El-Aissami como López Bello violaram estas sanções ao viajarem num avião privado da Rússia para o seu país de origem, pelo que apresentaram queixa contra ambos no tribunal federal de Nova Iorque.

Ao incluí-lo na lista, no ano passado, o Tesouro norte-americano determinou que El-Aissami desempenhava "um papel significativo no tráfico internacional de drogas", com destinos entre os quais o México e os Estados Unidos.

Quanto a López Bello, acusou-o de ser o "testa-de-ferro" de El-Aissami e de proporcionar "material, apoio financeiro, bens e serviços" ao narcotráfico, explicou hoje um alto responsável norte-americano numa conferência de imprensa telefónica.