EUA querem substituir NAFTA por acordos separados com Canadá e México

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer negociar acordos separados com o Canadá e o México para substituir o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), objetivo de que a Casa Branca informou esta terça-feira o Governo canadiano.

"Estou à espera de uma resposta. Falei ontem (segunda-feira) com um dos mais altos responsáveis deles, próximo do primeiro-ministro [Justin Trudeau]. Ele vai, com certeza, contactar-me hoje", disse o principal conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, ao canal televisivo Fox News, acrescentando esperar "uma resposta assim que possível, para fazer avançar todo o processo" em direção a um novo acordo.

Trump tinha já levantado a hipótese de negociar acordos separados com Canadá e México, argumentando com as acentuadas diferenças entre os dois países e classificando mais uma vez o NAFTA, que liga Canadá, Estados Unidos e México desde 1994, como um "acordo calamitoso".

As três partes estão de acordo quanto à necessidade de renegociar o tratado original, que tem quase um quarto de século, para tomar em consideração a evolução do contexto social e ambiental.

O chefe de Estado norte-americano "prefere as negociações bilaterais e considera que os dois países são demasiado diferentes", declarou hoje Larry Kudlow, frisando que foi o próprio Trump quem lhe pediu para transmitir esta ideia de dois acordos separados.

As negociações para modernizar o NAFTA, iniciadas em agosto de 2017, "estão a eternizar-se", observou ainda o conselheiro económico da Casa Branca, acrescentando que acordos separados "poderiam ser concluídos mais rapidamente".

Até agora, Trump ameaçou sempre retirar os Estados Unidos do NAFTA se não se alcançasse um acordo satisfatório, mas segundo o seu conselheiro, ele "não se retirará do NAFTA, vai tentar uma abordagem diferente".

"Não posso avançar datas, mas com base naquilo que me disse ontem (segunda-feira), penso que ele desejará iniciar esta abordagem o mais rapidamente possível", comentou.

Neste momento, as negociações estão num impasse devido às exigências da Administração Trump, que quer impor uma "cláusula crepuscular" ("sunset"), que, de cinco em cinco anos, permite às partes pôr fim ao acordo.

A Casa Branca exige igualmente uma revisão das "regras de origem", em particular que os veículos vendidos sem direitos alfandegários no espaço NAFTA contenham mais peças de origem norte-americana.

As conversações estão agora suspensas devido ao calendário eleitoral: eleições presidenciais a 1 de julho no México e intercalares nos Estados Unidos a 6 de novembro.

A renegociação do NAFTA é uma das muitas frentes abertas pela Administração Trump em matéria de política comercial.

Washington impôs taxas aduaneiras às importações de alumínio e aço provenientes da União Europeia, do Canadá e do México.