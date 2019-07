Eurodeputados escolhem líder entre nomes que não incluem a sugestão do Conselho Europeu

Ivete Carneiro, em Estrasburgo Hoje às 08:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Ska Keller, Sira Rego, David-Maria Sassoli, Jan Zahradil. São os quatro nomes acertados, respetivamente, pelos grupo políticos europeus dos Verdes, da Esquerda Unitária Europeia - Esquerda Nórdica Verde, dos Socialistas e Democratas e dos Conservadores e Reformistas. E nenhum deles coincide com a proposta saída está terça-feira de um dos Conselhos Europeus mais complicados de sempre.

Feita a distribuição de lugares, a indicação dos chefes de Estado e Governo da união europeia apontava os nomes do socialista búlgaro Sergei Stanishev, atual líder do Partido Socialista Europeu, para o próximo mandato de dois anos e meio, ficando os dois e meio seguintes para o derrotado conservador alemão Manfred Weber.

"O nosso é um parlamento livre e autónomo", disse o presidente cessante, o italiano António Tajani, na abertura da sessão.

Sem candidato do Partido Popular Europeu, parece segura a eleição do socialista italiano.

A votação começou às nove da manhã (oito em Portugal) e prolonga-se pelas rondas necessárias até se encontrar um vencedor, sendo que a cada nova ronda, até à terceira, podem entrar novos nomes na corrida. São também eleitos os 14 vice-presidentes, entre os 722 deputados que tomaram ontem posse. A um deles é candidato o socialista português Pedro Silva Pereira.

David-Maria Sassoli, 63 anos, é membro do Partido Democrático italiano e eurodeputado do grupo dos socialistas europeus desde 2009, é vice-presidente do Parlamento Europeu. Formado em ciência política, começou por uma carreira de jornalista.