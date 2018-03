Europa de leste e Rússia têm neve cor de laranja

Ontem às 21:23 Facebook

Os países da europa de leste e a Rússia estão a ser invadidos, nos últimos dias, por um estranho fenómeno que faz com que a neve fique cor de laranja. A explicação encontrada é a junção com a areia e poeira vinda do norte de África.

A tempestade de areia vinda do deserto do Sahara passou pela Grécia e continuou até chegar à Rússia e pode inclusive ser vista nas imagens de satélite da NASA.

Este fenómeno é comum acontecer uma vez a cada cinco anos, mas, esta semana, a intensidade foi fora do habitual. Segundo o Observatório de Atenas, citado pela CNN, esta é uma das maiores movimentações de areia vinda do deserto do norte de África para a Grécia - a maior dos últimos dez anos.

Esta areia ter-se-á misturado com a neve das encostas de ski e das ruas, causando fraca visibilidade.

No sudoeste da Rússia, uma avalanche que arrastou vários carros ganhou outra proporção devido à cor da neve.