Europa-Park reabre ao público depois de ser engolido pelo fogo

O Europa-Park, o maior parque de diversões da Alemanha, em Rust, oeste do país, reabriu as portas ao público, este domingo, depois do incêndio de sábado.

Algumas atrações permanecem fechadas devido aos estragos causados pelo fogo, que começou numa zona de armazenamento e se espalhou ao divertimento "A Caverna dos Piratas", que foi totalmente destruída pelas chamas.

O público teve de ser retirado das instalações do parque de atrações no sábado. Sete bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio, informou hoje a polícia da cidade de Offenburg. Os feridos foram levados para o hospital, mas já tiveram alta hospitalar.

Cerca de 250 operacionais foram mobilizados até a manhã de hoje para extinguir o incêndio, cuja origem permanece indeterminada e que espalhou grandes colunas de fumaça negra na atmosfera.

O Europa-Park é o maior parque de atrações alemão e o segundo mais visitado na Europa, depois da Disneylândia, em Paris.