UE pressionada a aplicar limitador automático de velocidade nos carros

O Conselho Europeu da Segurança nos Transportes (ETSC) está a pressionar a União Europeia a tornar obrigatório um controlador automático de velocidade em todos os carros novos vendidos na Europa.

Em maio, é esperado que a Comissão Europeia anuncie novas regras de segurança na construção automóvel e uma nova estratégia de prevenção e segurança rodoviária. O ETSC, uma instituição que aconselha a União Europeia, salienta que a velocidade é um dos principais fatores na sinistralidade e quer que nessas medidas esteja incluída a obrigatoriedade da instalação de origem, em todos os carros, do Assistente Inteligente de Velocidade e Assistência Automática à Travagem.

"Tecnologias inteligentes, eficientes em termos de custo e já testadas como eficazes, como o Assistente Inteligente de Velocidade e a Assistência Automática à Travagem, podem ser tão importantes para salvar as vidas das crianças como os cintos de segurança", explica Antonio Avenoso, presidente do Conselho Europeu da Segurança nos Transportes, juntamente com a divulgação de um relatório onde se indica que mais de oito mil crianças até aos 14 anos morreram, nos últimos dez anos, nas estradas europeias.

Já em outubro de 2017, um relatório não vinculativo do Comité dos Transportes do Parlamento Europeu fazia a mesma recomendação, apontando que as regras para a construção automóvel na União não são alteradas desde 2009.

Este sistema baseia-se em sinais de GPS e câmaras que fazem a leitura da estrada, para controlar a velocidade máxima do carro em cada situação. Por exemplo, ao mudar de uma autoestrada para uma localidade, o carro automaticamente baixa a velocidade máxima para 50 quilómetros por hora.

O mesmo organismo quer que alcoolímetros sejam instalados em todos os carros novos destinados a uso profissional, bem como nos carros de condutores que tenham sido apanhados repetidamente com excesso de álcool no sangue.

Estas medidas, a serem incluídas nas novas regras, deverão levar vários anos até serem implementadas pelos construtores automóveis.