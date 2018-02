Europol pede ajuda para identificar objetos em imagens de abuso sexual

Hoje às 14:08 Facebook

A Europol pede a colaboração dos cibernautas para ajudar a localizar atos de abuso sexual de menores, através de objetos presentes em imagens pornográficas. Este projeto permitiu, até ao momento, identificar 70 objetos, que assim fornecem pistas sobre os locais onde as crianças terão sido abusadas.

A Europol, através da iniciativa Stop Child Abuses -Trace an Object, publicou, esta sexta-feira, 25 novos objetos presentes em fotografias, que podem ajudar a localizar ou identificar autores de abusos sexuais infantis.

Em comunicado, a Europol refere que, desde o lançamento do projeto, foram entregues pelos cibernautas mais de 18300 pistas, processadas pelo Centro Europeu do Cibercrime. Alimentos, almofadas, garrafas e canecas estão entre os objetos fotografados, que podem ajudar a localizar o sítio onde as fotografias foram tiradas.

"Graças à tua informação, 70 objetos foram identificados", anunciou a Europol, que usa este serviço como "último recurso", depois de esgotadas todas as pistas analisadas pelos agentes. 25 das imagens em que o público ajudou a polícia já levaram à identificação de um país ou países de origem das fotografias.