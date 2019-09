Ex-amiga revela a história da "instagrammer" que enganou a Net

S.A. Hoje às 20:11 Facebook

Caroline Calloway, de 27 anos e quase 800 mil seguidores no Instagram, é o nome que mais se fala nos últimos dias nesta rede social. A sua ex-amiga Natalie Beach divulgou um texto sobre a relação tóxica de ambas e a realidade sobre os "posts" idílicos que partilhava na rede social.

O nome de Caroline Calloway tornou-se popular no Instagram em 2015, somando milhares de seguidores. Até recebeu uma proposta de 375 mil dólares (340 mil euros) para escrever um livro pela qual recebeu cem mil dólares (90 mil euros) adiantados. E foi tema de um artigo na revista "Time", a dar conta do sucesso que a norte-americana estava a fazer na Net com "posts" sobre a vida de estudante em Cambridge, Inglaterra.

Associado ao nome de Caroline está o de Natalie Beach. Conheceram-se em 2012, com 20 anos, na Universidade de Nova Iorque e tornaram-se melhores amigas. Caroline construiu uma vida falsa nas redes sociais e ao seu lado tinha Natalie, aspirante a escritora, de origem humilde, que se tornou numa assistente pessoal, muito além do que amiga. Agora, Natalie contou a sua versão da história, num artigo publicado na revista digital "The Cut" no qual revela a relação tóxica e manipulativa de que era alvo. "Eu era Carolina Calloway. Sete anos depois de ter conhecido a infame estrela do Instagram, estou pronta para contar a minha parte da história", é o título do texto.

Natalie conta que a confiança da nova amiga, que parecia adulta na forma de vestir e determinada, atraiu a sua atenção e achava ser um tema interessante para a sua escrita.

Caroline disse à amiga que podia ficar num apartamento que tinha desocupado, mas logo perguntou a Natalie se o podia limpar e receber uns clientes da plataforma de arrendamento AirBnB. Quando a questionou sobre se não podia pedir a outra pessoa que fizesse a limpeza, ouviu a seguinte justificação: "És a única das minhas amigas que precisa de dinheiro ao ponto de aceitar fazê-lo".

Começou por ser fotógrafa das imagens que Caroline partilhava na página #Adventuregrams e editava os textos da amiga. Era uma forma de compensar as viagens e experiências de ambas, mas que só uma podia pagar. A conta tornou-se popular em 2015, com "posts" da vida de estudante em Cambridge, durante o curso em História de Arte. Meses depois já tinha um contrato milionário para escrever o tal livro de memórias que nunca chegou a ser escrito.

Nesta altura, Caroline vivia na Europa e a sua fama crescia na Net enquanto Natalie sobrevivia em Nova Iorque com trabalhos precários.

Para cumprir os prazos de entrega do livro, Caroline recorreu a Natalie e prometeu-lhe 35% dos 375 mil dólares (340 mil euros) que iria receber para ser "escritora fantasma", ou seja, na verdade o livro seria escrito por Natalie sem ninguém saber. Quando ambas se reencontraram, Natalie viu que a amiga tinha uma vida disfuncional, nomeadamente com problemas de adição com o álcool. Longe da realidade que revelava no mundo virtual.

A "influencer" confessou que o seu êxito nas redes se devia desde o início "a ter comprado dezenas de milhar de seguidores", revela Natalie.

Sem conseguir cumprir os prazos, o livro não chegou a ser escrito e Caroline ficou em dívida com os cem mil dólares (90 mil euros) que recebeu adiantados. Afastou-se no Instagram.

Em dezembro de 2018 decidiu regressar ao mundo virtual. E foi um regresso polémico. Foi acusada de fraude depois de vender milhares de bilhetes para "workshops" criativos - a 176 dólares (160 euros) - que se revelaram uma farsa. Os eventos anunciados para Boston, Chicago e outras cidades foram transferidos para um apartamento em Brooklyn (Nova Iorque)... E as anunciadas sessões de quatro horas com coroas de orquídeas e cartas personalizadas foram na realidade um encontro de cumprimentos, de hora e meia e sem lugares sentados.

Natalie esteve dois anos sem falar com Caroline, mas contactou-a previamente para a avisar do artigo que iria ser publicado na revista "The Cut". Em resposta, ela publicou um "post" a 5 de setembro no Instagram: "Já tiveram alguma amizade que terminou mas que continua a fazer-vos sofrer?"