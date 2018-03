Ex-assessor de Trump encoraja extrema-direita europeia a avançar "de vitória em vitória"

Hoje às 19:23 Facebook

O ex-conselheiro de Donald Trump Steve Bannon encorajou hoje a extrema-direita europeia a abraçar "um movimento maior" que a leve "de vitória em vitória", ao discursar no congresso da Frente Nacional (FN) francesa.

Bannon, arquiteto da linha nacionalista e anti-imigração da campanha eleitoral do presidente norte-americano, é a "estrela" do congresso do partido de Marine Le Pen, a decorrer hoje e domingo em Lille, no norte de França.

"A História está do nosso lado e vai levar-nos de vitória em vitória", afirmou ao congresso.

"Vocês fazem parte de um movimento que é maior que Itália, maior que a Polónia, maior que a Hungria", acrescentou o também ex-diretor do 'site' Breitbart News, que definiu como plataforma da "alt-right", a direita "alternativa", isolacionista e racista, norte-americana.

O congresso da FN, que Le Pen designou como "congresso de refundação", visa relançar o partido fundado nos anos 1970, para lhe permitir chegar ao poder, com novas linhas orientadoras, uma nova estrutura dirigente e um novo nome, a anunciar no domingo pela líder.

A presença de Steve Bannon no congresso só foi anunciada na sexta-feira à noite.

O ex-conselheiro de Trump participou também recentemente na campanha eleitoral em Itália, ao lado do líder do partido de extrema-direita Liga (ex-Liga do Norte), Matteo Salvini.

Steve Bannon foi diretor da campanha de Trump e, após a eleição, tornou-se conselheiro estratégico da Casa Branca, mas foi afastado sete meses depois, em agosto de 2017.