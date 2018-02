Ex-chefe dos Mossos d'Esquadra fica em liberdade

Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Uma juíza da Audiência Nacional deixou, esta sexta-feira, em liberdade o ex-chefe da polícia regional catalã, que está a ser investigado pela sua presumida responsabilidade na falta de ação das forças de segurança para impedir o referendo independentista ilegalizado.

O tribunal que trata de casos especiais de delitos contra o Estado espanhol ou o crime organizado recusou impor as medidas cautelares pedidas pela procuradoria-geral: liberdade com uma fiança de 50 mil euros.

Josep Lluis Trapero foi ouvido esta sexta-feira pela terceira vez no quadro de uma investigação por delitos de sedição, devido à inação dos Mossos d'Esquadra (polícia regional) num caso em setembro de 2017 de assédio popular às forças da Guardia Civil e também no dia do referendo de autodeterminação da Catalunha, em 1 de outubro do ano passado, considerado previamente ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol.

A juíza Carmen Lamela manteve as mesmas medidas cautelares impostas aquando da segunda audiência: comparecências quinzenais, retirada do passaporte, proibição de sair de Espanha e fixação de domicílio e telefone.

Antes da audiência de hoje, a juíza tinha considerado que a atuação dos Mossos d'Esquadra "foi dirigida para obstruir qualquer ação que bloqueasse o plano estratégico até à independência" e "foi utilizada para controlar as ações" das outras polícias".

O "processo" de independência da Catalunha foi interrompido em 27 de outubro de 2017 quando o Governo central espanhol decidiu intervir na Comunidade Autónoma, nomeadamente através da dissolução do parlamento regional, a destituição do executivo regional e a convocação de eleições regionais que se realizaram a 21 de dezembro último.