Ex-diretor do FMI Rodrigo Rato entrega-se na prisão

O antigo diretor-geral do FMI e ex-vice-primeiro-ministro espanhol Rodrigo Rato apresentou-se, esta quinta-feira, numa prisão a norte de Madrid para cumprir a pena de quatro anos e seis meses a que foi condenado por apropriação indevida de fundos.

Pelo primeira vez, o antigo político assumiu culpas no casos do desvio de 12 milhões de euros do Caja Madrid e do Bankia, depois de um tribunal ter rejeitado um recurso apresentado. "Peço perdão à sociedade e às pessoas que se possam ter sentido desiludidas ou afetadas", disse Rodrigo Rato aos jornalistas junto à prisão de Soto Real.

No caso conhecido por "cartão negro" prende-se com o pagamento indevido de viagens, artigos de luxo, gasolina e outras compras.