Ex-funcionário da ONU condenado por abuso de crianças no Nepal

Um ex-funcionário da Organização das Nações Unidas foi detido no Nepal por abusar sexualmente de crianças. Peter John Dalglish, 62 anos, foi detido perto de Katmandu em 2018 e, esta segunda-feira, condenado a nove anos de prisão.

O canadiano Peter Dalglish, que soma um longo histórico de ações humanitárias na ONU, tendo ocupado cargos de relevo como o de chefe da ONU-Habitat no Afeganistão, foi condenado a nove anos de prisão por abusar sexualmente de um rapaz de 12 anos e a mais sete por molestar outra criança, de 14, segundo a agência France-Presse.

Além da pena de prisão de um total 16 anos, o Tribunal Regional de Kavre condenou o ex-funcionário humanitário a pagar uma indemnização de 500 mil rupias (cerca de 4 mil euros) a cada vítima.

"O juiz ainda deve decidir se vai cumprir um total de 16 anos de prisão ou se vai ser libertado depois de nove anos. Na maioria dos casos de natureza semelhante, as sentenças são sobrepostas, mas cabe ao juiz decidir", disse Thakur Trital, funcionário do tribunal distrital.

Peter Dalglish negou as acusações e a defesa já fez saber que vai recorrer da sentença em tribunal. "Foi como assistir a uma condenação injusta em tempo real", disse o advogado Rahul Chapagain.

O canadiano, envolvido em projetos humanitários em todo o mundo, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho com crianças pobres e afetadas pela guerra, tinha sido detido em abril do ano passado pelo Escritório Central de Investigação do Nepal, no distrito de Kavrepalanchok, numa casa onde também se encontravam as duas vítimas.