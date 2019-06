Ex-guarda-redes morre em combate contra as forças de Assad

Hoje às 16:43, atualizado às 16:58 Facebook

Um futebolista sírio, que se tornou um dos símbolos da resistência síria contra Bashar al-Assad, morreu na sequência de ferimentos sofridos em combate contra as forças governamentais.

Abdelbaset Sarout, de 27 anos, notabilizou-se como guarda-redes, tendo mesmo representado a seleção nacional da Síria em vários torneios internacionais. Quando, em 2011, eclodiram os primeiros protestos na Síria contra o presidente Bashar al-Assad, Sarout liderou um grupo de rebeldes, tornando-se um dos símbolos da revolução naquele país.

Com o avançar do conflito, Sarout integrou as forças que se opuseram ao presidente sírio, levando o governo daquele país a considerá-lo um traidor, oferecendo mesmo uma recompensa para quem desse informação que levasse à sua detenção.

"Ele era uma figura popular, tanto a liderar os rebeldes, como no comando militar", disse, citado pela "Bloomberg", Jamil al-Saleh, do grupo rebelde Jaish al-Izza, comandado por Sarout.

Desde abril, a violência escalou na zona noroeste da Síria, levando à morte de mais de 300 pessoas. Sarout morreu de ferimentos provocados há dois dias na zona de Hama.