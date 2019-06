Ex-jogador do F. C. Porto envolvido em acidente com dois mortos

Hoje às 15:56 Facebook

Joao Junior Maleck, jogador do Atlético de Sevilha e antigo atleta do F. C. Porto, na equipa de juniores e equipa B, foi detido no domingo, depois de ter estado envolvido num acidente com duas vítimas mortais, quando passava férias no México.

O acidente envolveu o mexicano Joao Junior Maleck (20) e um casal recém-casado, que morreu, em Zapopan, México. O avançado conduzia um Mustang branco em excesso de velocidade e, alegadamente, sob efeito de álcool, quando bateu na traseira do carro das vitimas mortais. O casal tinha casado um dia antes do acidente.

O presidente da cidade de Zapopan expressou no Twitter a sua tristeza devido à morte do casal. "Esta manhã um terrível acidente tirou a vida a um casal recém casado."

Junior é considerado um jogador em crescimento e, apesar de nunca ter jogado na 1.ª Liga Mexicana, foi convocado para a equipa de sub-18 do país. Maleck começou a sua carreira no Chivas, passou pelo Santos Laguna e foi emprestado ao F. C. Porto, alinhando atualmente pelo Atlético de Sevilha, em Espanha.

"Exigimos que a lei seja aplicada para punir a irresponsabilidade que acabou com a vida de dois inocentes", disse o representante da polícia à imprensa. O jogador foi levado para o hospital de Zapopan para observação e entregue ao Ministério Publico mexicano para responder sobre o acidente.

Joao Maleck é filho do jogador de futebol Jean-Claude Maleck.