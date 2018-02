Ex-militares sérvios traficavam droga para Espanha em voos noturnos de helicóptero

Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

A Guardia Civil anunciou, esta semana, o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga altamente organizada, que se dedicava a realizar voos noturnos de helicóptero entre Marrocos e a Andaluzia, em Espanha.

Nesta operação, que começou no início de 2017, 18 pessoas foram detidas e foram apreendidos carros, dinheiro, joias e dois helicópteros. Depois de apreendido um primeiro helicóptero no início desse ano, os criminosos voltaram a comprar uma aeronave, com o qual continuaram a realizar voos noturnos a baixa altitude, para importar haxixe a partir de Marrocos.

Em dezembro, o segundo heli foi apreendido e, mais tarde, dois ex-militares sérvios peritos em voos noturnos foram detidos, bem como o líder da rede de tráfico de droga. A polícia salienta a elevada organização logística criminosa, que contava com material específico para voar à noite, armazém e camião para esconder o helicóptero, bem como um mecânico, que se encarregava da manutenção.

Foram realizadas buscas domiciliárias nas regiões de Sevilha e Málaga.