Ex-ministra da Cultura da Coreia do Sul condenada por apoiar "lista negra" de artistas

A ex-ministra da Cultura da Coreia do Sul foi condenada hoje a dois anos de prisão pelo seu envolvimento na criação de uma "lista negra" de cerca de 10 mil artistas críticos da anterior Presidente Park Geun-hye, entretanto demitida.

Choo Yoon-sun tinha sido condenada, em julho, na primeira instância, a uma sentença condicional por ofensas menos graves, o que levou a acusação a recorrer.

O tribunal de recurso de Seul também condenou o ex-chefe de gabinete de Park, Kim Ki-choon, a quatro anos de prisão, mais um que na primeira instância.

Antes de ser nomeada ministra da Cultura, em setembro de 2016, Choo era assessora política da antiga chefe de Estado sul-coreana.

"É razoável" pensar que tenha, então, colaborado nas "tentativas de privar certos artistas de subvenções políticas", considerou o tribunal.

A ex-ministra, com 51 anos, foi detida no final da audiência.

Esta decisão é um golpe para a ex-Presidente, atualmente a ser julgada no escândalo de corrupção que precipitou a sua demissão.

A campanha de repressão contra milhares de músicos, escritores, cineastas, bailarinos, atores e artistas visuais é uma das críticas a Park, que está a ser julgada desde maio passado por várias acusações, incluindo corrupção e abuso de poder, arriscando prisão perpétua.

A lista incluía o romancista Han Kang, vencedor em 2016 do prémio Man Booker, um dos principais prémios literários para escritores de língua inglesa, e Park Chan-Wook, diretor do "Old Boy", que ganhou o Grande Prémio do Festival de Cinema de Cannes, em 2004.

O objetivo desta lista era abafar as vozes discordantes, privando esses artistas de ajuda pública ou apoio financeiro privado.

A revelação da existência desta lista impressionou a sociedade sul-coreana por, por um lado, remeter para o tempo sombrio da ditadura de Park Chung-Hee, pai da Presidente demitida e, por outro, porque atingia frontalmente um dos fundamentos do poder cultural sul-coreano: a liberdade de expressão.