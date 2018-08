Ex-ministros do antigo governo de Lula da Silva acusados de corrupção

Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

O Ministério Público brasileiro acusou, na sexta-feira, os ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci, dois dos homens mais influentes do antigo governo de Lula da Silva, de corrupção e lavagem de dinheiro.

De acordo com a agência de notícias Efe, a queixa foi apresentada pelo Ministério Público no âmbito da operação Lava Jato, que investiga há mais de quatro anos um esquema de corrupção na petrolífera estatal Petrobras.

Na mesma denúncia estão visados Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo Odebrecht e atualmente em prisão domiciliar, e o cunhado Maurício Ferro.

O Ministério Público acusou os ex-ministros Mantega e Palocci de "beneficiarem diretamente" a Odebrecht e outras empresas do grupo, em troca de "subornos milionários".

A investigação revelou, ainda, que Marcelo Odebrecht, com a ajuda de outros executivos da antiga empresa, fez "promessas impróprias" aos dois ex-ministros das Finanças "a fim de influenciá-los" na elaboração de decretos que os favoreciam em matéria fiscal e tributária.

Antonio Palocci foi ministro em dois governos do Partido dos Trabalhadores (PT) tendo ocupado a pasta das Finanças no Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e da Casa Civil na gestão da ex-Presidente Dilma Rousseff.

Guido Mantega foi responsável pela pasta das Finanças do Brasil entre março de 2006 e final de 2014, também em ambos os governos de Lula e Dilma.