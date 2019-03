Ex-presidente do Brasil Michel Temer foi detido

Hoje às 14:27, atualizado às 16:27 Facebook

O antigo presidente do Brasil Michel Temer foi detido, esta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

A detenção foi feita no âmbito da operação Lava Jato, avançam o jornal "A Folha de São Paulo" e o portal "G1", depois de o juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, ter emitido um mandado de detenção.

Além de Temer, as autoridades estão a tentar cumprir mandados contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia, e mais seis pessoas, entre as quais empresários.

A Polícia Federal estava, desde quarta-feira, a tentar localizar o ex-presidente brasileiro.

Michel Temer, o segundo ex-presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano, está a ser investigado em vários casos de corrupção em ligação com aquela que é a maior operação de combate à corrupção na história do Brasil e que revelou um escândalo de grandes proporções de desvio de fundos da empresa petrolífera estatal Petrobras.

De acordo com a imprensa brasileira, em causa estão denúncias do empresário e dono da Engevix, José Antunes Sobrinho, que disse à Polícia Federal ter dado um milhão de reais em subornos a pedido do coronel João Baptista Lima Filho (amigo de Temer), do ex-ministro Moreira Franco e com o conhecimento do então presidente Michel Temer.

Em dezembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil constituiu arguido Michel Temer pela prática de corrupção e branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação sobre um decreto que teria beneficiado empresas do setor portuário.

Michel Temer é o segundo presidente brasileiro a ser preso após investigação por corrupção, o primeiro foi Inácio Lula da Silva, em abril de 2018.