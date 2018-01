Ex-refém dos talibãs detido por agressão sexual

Hoje às 00:51 Facebook

Joshua Boyle, o canadiano que passou cinco anos sequestrado por talibãs no Afeganistão, conjuntamente com a mulher e três filhos, foi detido pela polícia do Canadá, indiciado de agressões sexuais e relações forçadas.

Os órgãos de comunicação social canadianos referiram esta terça-feira que os incidentes em que Boyle é acusado aconteceram entre 14 de outubro e 30 de dezembro de 2017, dia em que o ex-refém dos talibãs foi detido.

Joshua Boyle, de 34 anos, está indiciado por oito crimes de agressão, dois de agressão sexual e dois de relações forçadas, assim como de mentir à polícia, proferir uma ameaça de morte e uso de uma substância perigosa.

De acordo com os media, existem duas alegadas vítimas em todos os casos, mas a identidade não foi revelada por o processo se encontrar em segredo de justiça.

Boyle, a mulher, a norte-americana Caiatlan Boyle, e os seus três filhos foram libertados pelo exército paquistanês em 12 de outubro de 2017.

Os três filhos de Joshua e Caiatlan nasceram durante os quase cinco anos que durou o cativeiro no Afeganistão.

Boyle esteve casado anteriormente com uma das filhas de Ahmed Khadir, cidadão canadiano de origem egípcia, acusado pelas autoridades do Canadá e dos Estados Unidos de estar ligado a Osama bin Laden e a Al Qaida.

Em 2012, Boyle viajou para o Afeganistão por razões desconhecidas, embora tenha reconhecido em 2009 que estava obcecado com tudo o que estava relacionado com o terrorismo islâmico.