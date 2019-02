Excesso de lixo obriga a encerrar base no Monte Everest

Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades chinesas encerraram uma base no Monte Everest, limitando a acesso a pessoas que apenas têm licença.

De acordo com informações avançadas pela BBC, a decisão nunca antes tomada visa limpar a elevada quantidade de lixo deixada no local.

A proibição limita o acesso dos turistas a uma mosteiro, que está localizado a cinco mil metros de altitude, um pouco a baixo do campo base, situado a 5, 200 metros. Apenas os turistas que tenham licença ficam autorizados a escalar a montanha.

A base chinesa, localizada na zona do Tibete, é particularmente interessada porque pode ser alcançada de carro, enquanto que, por exemplo, o acampamento na zona do Nepal apenas pode ser atingido depois de uma longa caminhada, que pode durar até duas semanas.

O elevando número de visitantes àquele local provocou um aumento do lixo na zona. Em janeiro, as autoridades chinesas já haviam informado que iriam reduzir para 300 as licenças anuais que permitem visitar o local.