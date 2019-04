Hoje às 13:59 Facebook

O Ministério da Defesa britânico anunciou, na quarta-feira, que abriu uma investigação a um vídeo divulgado na internet em que soldados britânicos no Afeganistão treinam tiro com uma fotografia do líder da oposição, Jeremy Corbyn, como alvo.

"Este comportamento é completamente inaceitável e fica aquém dos elevados níveis que se esperam do Exército. Foi aberta uma investigação", disse a porta-voz militar Nia Griffith.

Segundo a agência Press Association, o vídeo foi filmado em Cabul há apenas alguns dias e os militares pertencem ao 3.º batalhão do regimento de paraquedistas.

O vídeo foi divulgado numa altura em que o Reino Unido atravessa uma crise política devido ao impasse no processo de saída da União Europeia.