Exército israelita confirma morte de três palestinianos

Três palestinianos foram mortos este domingo na Faixa de Gaza, perto da fronteira com Israel, por tiros disparados por soldados israelitas, segundo um novo balanço fornecido pelo exército israelita.

Um anterior balanço, divulgado pelo exército israelita e pelo Ministério da Saúde em Gaza, dava conta de dois mortos.

No novo comunicado, o exército israelita precisou que "um grupo de quatro terroristas se aproximou da barreira de segurança na fronteira para se infiltrar em Israel e para realizar um ataque".

A mesma nota indicou que o grupo foi avistado por soldados israelitas e que os militares dispararam contra os suspeitos, matando três deles.

Um saco que tinha no interior uma câmara, um machado, uma máscara de oxigénio, alicates e luvas foi encontrado perto do corpo de um dos palestinianos mortos a tiro.

Duas garrafas com gasolina foram encontradas perto do corpo de um outro palestiniano, de acordo com as novas informações do exército israelita.

Com estas mortes eleva-se para 52 o número de palestinianos mortos pelas forças israelitas desde o início, em 30 de março, de um movimento de protesto que exige os direitos dos refugiados palestinianos de regressarem às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.

O fim do protesto, intitulado como a "Marcha do Retorno" e convocado pelo Hamas, está marcado para 15 de maio, o dia seguinte ao aniversário da criação de Israel, designado pelos palestiniano como "Nakba" (catástrofe).