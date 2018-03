Explosão de carro armadilhado faz quatro mortos na Somália

Hoje às 15:45 Facebook

Um carro armadilhado explodiu perto do parlamento da Somália, provocando pelo menos quatro mortos e vários feridos, de acordo com a polícia.

A explosão ocorreu numa zona próxima do palácio presidencial, cuja entrada fica a cerca de 200 metros do local do rebentamento.

O carro foi detonado num posto de controlo, quando militares intercetaram um veículo suspeito, indicou à agência Associated Press um elemento da polícia.

Na quinta-feira, pelo menos 14 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas num ataque com um carro armadilhado ocorrido perto de um hotel da capital da Somália, Mogadíscio.

Em Mogadíscio, as zonas que ficam perto de hotéis e de postos de controlo militar são normalmente alvos preferenciais das milícias "al-shebab", com ligações à rede terrorista al-Qaeda.