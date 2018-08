Explosão de cigarro eletrónico matou homem na Florida

JN 17 Maio 2018 às 10:41 Facebook

Um norte-americano de 38 anos morreu na sequência da explosão do seu cigarro eletrónico, na Florida. Tallmadge D'Elia tinha fragmentos do equipamento alojados no cérebro, revelou a autópsia.

Tallmadge D'Elia​​​​​​, produtor de televisão, de 38 anos, morreu no passado dia 5 de maio após a explosão do seu cigarro eletrónico.

O corpo foi encontrado pelos bombeiros num quarto carbonizado da sua habitação num resort balnear de St. Petersburg, na Florida.

A morte foi considerada como acidental mas Tallmadge D'Elia será a primeira vítima mortal nos Estados Unidos devido a um cigarro eletrónico.

O homem sofreu queimaduras em 80% do corpo e a autópsia revelou que rinha dois pedaços do equipamento alojados no cérebro. O cigarro eletrónico de Tallmadge D'Elia foi fabricado pela Smok-E Mountain.

Segundo o departamento norte-americano de incêndios, entre 2009-16 foram registados 195 incidentes de explosões de cigarros eletrónicos, que causaram 133 feridos, 38 dos quais graves.

Em 2015, um cigarro eletrónico explodiu na cara de um homem de 29 anos do Colorado, partindo-lhe o pescoço e os dentes.

Um incêndio registado em janeiro passado no aeroporto de Denver foi atribuído à explosão da bateria de um cigarro eletrónico.