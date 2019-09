Explosão em laboratório que armazena vírus do ébola e varíola

Hoje às 11:57 Facebook

Um dos dois laboratórios no mundo a armazenar o vírus vivo da varíola sofreu uma explosão num tanque de gás, causando um incêndio e provocando ferimentos num trabalhador. Rússia garante que nenhum agente biológico foi libertado pelo acidente.

Antigo laboratório de armas químicas, o Centro Estatal de Investigação e Virologia e Biotecnologia Vector é um dos maiores centros de investigação de doenças no mundo. Nos seus laboratórios, estão armazenadas alguns dos agentes mais assustadores conhecidos da humanidade, como o vírus do ébola e varíola, bem como a bactéria do antraz. Segunda-feira, durante trabalhos de reparação, um tanque de gás explodiu nas instalações localizadas em Koltsovo, dentro de uma sala com a estrutura reforçada, salienta a revista "Forbes".

Apesar de as autoridades russas terem sido rápidas a garantir que nenhum agente biológico foi libertado pelo incidente, o caso está a despertar atenção global. Recorde-se que, em agosto, a Rússia tinha garantido que não existiam riscos depois de uma explosão com combustível nuclear numa base naval de Arkhangelsk, no extremo norte do país, no entanto as vítimas do incidente receberam "uma dose muito elevada de radiação", segundo revelaram os médicos à BBC.

No caso do laboratório de investigação de vírus, os responsáveis pelas instalações garantem que a explosão não aconteceu na zona onde o material perigoso está armazenado. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde inspecionou o laboratório e revelou que este cumpria as regras de segurança, mas, ainda assim, pediu que fossem realizados alguns trabalhos para resolver "alguns problemas", revela o jornal "The Moscow Times".