Explosão em porto de Pireu na Grécia sem causar vítimas

Hoje às 08:16 Facebook

Twitter

Um engenho explosivo deflagrou esta madrugada à frente de um edifício no porto de Pireu, próximo de Atenas, Grécia, sem causar feridos, informou a polícia.

A explosão causou danos a vários veículos estacionados na área, numa agência bancária e em várias lojas.

De acordo com as primeiras informações, uma viatura imobilizou-se às duas da manhã (meia-noite em Portugal continental) diante do edifício onde funciona um escritório de advocacia especializado em assuntos marítimos e alguém terá deixado um pacote, abandonando imediatamente o local.

A explosão ocorreu logo depois, noticiam os meios de comunicação locais.

A polícia abriu uma investigação e está a tentar identificar os suspeitos a partir de câmaras de videovigilância instaladas em edifícios vizinhos.