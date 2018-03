Hoje às 14:49, atualizado às 14:55 Facebook

As autoridades estão a investigar a causa de uma explosão ocorrida este domingo, em Romford, Londres, que obrigou ao encerramento de ruas e à evacuação de várias casas e estabelecimentos comerciais.

Até ao momento, não há registo de vítimas.

A Brigada de Incêndios de Londres está no local.

A Polícia Metropolitana escreveu no Twitter que a causa do incidente ainda não é conhecida mas que este não estará relacionado com terrorismo.