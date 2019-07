Explosão em refinaria no Texas faz 37 feridos

Hoje às 01:00 Facebook

Uma explosão e um incêndio numa refinaria da Exxon Mobil no Estado do Texas, na quarta-feira, provocou ferimentos ligeiros em 37 pessoas, no que foi o mais recente fogo em instalações petroquímicas na área de Houston.

O incêndio começou depois de uma explosão às 11.07 horas locais (17.07 horas em Portugal continental) nas instalações da ExxonMobil em Baytown, 40 quilómetros a leste de Houston. A unidade processa hidrocarbonetos leves, incluindo propano e propileno, materiais usados designadamente para produzir plástico.

O gestor da unidade, Jason Duncan, afirmou que os feridos sofreram queimaduras menores e estão todos a ser tratados numa clínica local.

Antes, a ExxonMobil tinha emitido um comunicado em que dava conta da existência de seis feridos. Também já foi informado que se sabe do paradeiro de todos os empregados da unidade.

Logo a seguir à explosão, o incêndio provocou grandes nuvens de fumo negro no céu. Mas, ao início da tarde, o fumo tinha aliviado.

Duncan adiantou que o fogo tinha sido isolado e contido, mas ainda não extinto.

"A nossa prioridade é proteger as pessoas na comunidade e as pessoas que trabalham para nós", prosseguiu.

As causas da explosão e do fogo ainda estão a ser investigadas.