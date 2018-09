Explosão num silo de cereais em Estrasburgo faz quatro feridos

06 Junho 2018 às 10:16 Facebook

Uma explosão num silo de cereais, esta quarta-feira, na zona portuária de Estrasburgo, França, junto ao rio Rhin, causou pelo menos quatro feridos, segundo informações da polícia, citada pela BFM TV.

De acordo com as autoridades locais, no local da explosão, que ocorreu cerca das 09.30 horas (08.30 horas em Portugal continental), estavam 11 pessoas, quatro das quais ficaram feridas, três com gravidade.

A prefeitura de Bas-Rhin tinha avançado anteriormente que a explosão tinha causado 11 feridos.

A explosão, cujas causas ainda não são conhecidas, causou um incêndio e uma nuvem de fumo. No local estão 70 bombeiros.