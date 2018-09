Explosões de gás causam pelo menos um morto e dez feridos nos EUA

Hoje às 08:19, atualizado às 08:22 Facebook

Explosões de gás a norte de Boston resultaram na morte de um jovem de 18 anos e causaram ferimentos em pelo menos dez pessoas, informaram as autoridades norte-americanas.

A vítima mortal, identificada como Leonel Rondon, de Lawrence, que foi levado ainda com vida para um hospital em Boston, mas não resistiu aos ferimentos.

O governador de Massachusetts, Charlie Baker, disse que outras dez pessoas ficaram feridas na quinta-feira na sequência de uma série de incêndios e explosões em dezenas de habitações que tiveram origem em problemas no sistema de gás natural.

O incidente começou aproximadamente às 17 horas locais (22 em Portugal continental), quando vários imóveis nas localidades de Lawrence, Andover e North Andover.

A polícia estadual confirmou, através da conta oficial de Twitter, 70 locais afetados, entre explosões, incêndios e suspeitas de fuga de gás.

As autoridades do Estado do Massachusetts pediram aos residentes de Lawrence/North Andover e Andover que fossem clientes da companhia Columbia Gas que saíssem de casa, enquanto se procedia ao combate às chamas e a inspeções às condutas. Em Lawrence, a eletricidade foi desligada para evitar mais ignições. Imagens do local mostram várias casas destruídas.

Os meios de comunicação locais informaram que o chefe dos bombeiros da área, Michael Mansfield, disse que chegaram a estar ativos entre 25 e 30 incêndios em Andover e pelo menos outros 18 em Lawrence, ao início da noite de quinta-feira.

"Instamos todos os residentes que sentem o cheiro a gás para que saiam de casa e contactem o 911 [número de emergência]. Temos unidades nas ruas", acrescentou.

Ainda não há explicação oficial para o caso, mas há registo de uma sobrepressurização de uma conduta de gás.