Expressão "shit hole" projetada em hotel de Donald Trump

Ontem às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ativista norte-americano pegou nas palavras insultuosas alegadamente proferidas por Donald Trump sobre o Haiti e alguns países africanos e projetou-as na fachada do "Trump International Hotel", em Washington.

A expressão alegadamente usada por Donald Trump "shit hole countries", livremente traduzida como "países de latrina" esteve projetada na fachada daquele hotel em Washington durante 40 minutos, sábado à noite.

"Não é residente em Washington? Precisa de um local para ficar? Tente a nossa latrina. Este local é um latrina", viu-se na projeção, completada com uma torrente de emojis de cocós a explodir na entrada principal daquele luxuoso hotel.

"O presidente distrai-nos das políticas que nos estão a fazer mal", viu-se ainda na projeção, da autoria de Robin Bell, fundador da empresa de projeção de vídeo Bell Visuals, que dá a voz pelo movimento #Resist, de crítica às decisões de Trump.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Bell já tinha visado o hotel de Trump com outras projeções. Numa escreveu: "Subornos aqui", com uma seta a apontar para a entrada do hotel. Noutra ocasião, protestou contra a falta de assistência a Porto Rico, após o furacão Maria.

O protesto mais recente vem na sequência das palavras de Donald Trump durante uma reunião com deputados na Casa Branca. O presidente dos EUA recorreu ao calão, com a expressão "shit hole countries", depois de dois senadores lhe terem apresentado um projeto de lei migratório ao abrigo do qual seriam concedidos vistos a alguns cidadãos de países que foram recentemente retirados do Estatuto de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês), como El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.

O TPS é um benefício concedido pelos Estados Unidos a imigrantes indocumentados, que não podem regressar aos países devido a conflitos civis, desastres naturais ou outras circunstâncias extraordinárias, permitindo-lhes trabalhar no país com uma autorização temporária.

Donald Trump sugeriu, na réplica, que os Estados Unidos deviam atrair mais imigrantes de países como a Noruega, com cuja primeira-ministra se reuniu na véspera.

Os deputados presentes na reunião ficaram chocados com os comentários, de acordo com o jornal "The Washington Post", que não esclareceu se o presidente norte-americano se referia também à Nicarágua e não identificou os países africanos em causa.

Anualmente, cerca de 50 mil pessoas entram no país através desse programa que abre caminho à cidadania norte-americana e que beneficia maioritariamente países de África.