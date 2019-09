Extrema-direita alemã ganha votos mas perde regionais na Alemanha

Hoje às 19:08 Facebook

A extrema-direita alemã deve registar subidas nas eleições regionais deste domingo em duas regiões do leste da Alemanha, mas conservadores (CDU) e social-democratas (SPD) continuam como principais forças políticas, segundo sondagens.

De acordo com sondagens da estação pública de televisão, ZDF, na região da Saxónia, a União Cristã Democrática (CDU), de Angela Merkel, ficará em primeiro lugar, com 33,5% dos votos, contra 27,5% do movimento de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que surge em segundo lugar (tinha vencido as eleições legislativas de 2017 com 27%).

Em Brandeburgo, os social-democratas do SPD ganham com 27,5% dos votos, com a AFD a ficar em segundo lugar, subindo de 20% (em 2017) para 22% dos votos dos eleitores, segundo a mesma sondagem.