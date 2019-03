Facebook bloqueia comentários de diretor de comunicação de Trump

Hoje às 12:27, atualizado às 13:12 Facebook

O Facebook censurou a página do diretor de comunicação da Casa Branca e assessor de Donald Trump, impedindo Dan Scavino Jr. de publicar comentários.

O responsável pelas várias contas das redes sociais do presidente dos Estados Unidos e da Casa Branca publicou, no Facebook, uma captura de ecrã com um aviso do impedimento temporário de fazer comentários públicos naquela rede social, uma vez que algumas mensagens postadas pelo norte-americano tinham sido denunciadas como spam.

"Incrível. Porque é que me estão a impedir de responder aos comentários que os seguidores me deixaram na minha própria página do Facebook? As pessoas têm o direito de saber. Porque é que me estão a silenciar?", questionou na publicação, indignando-se por o bloqueio lhe ter sido imposto sem aviso prévio.

A publicação mereceu milhares de reações e centenas de comentários de apoio ao responsável da Casa Branca.

"O assistente pessoal do presidente dos Estados Unidos está impedido de falar com fãs pelo Facebook por que razão? Bem, nós sabemos a desculpa, mas não sabemos o motivo", escreveu um utilizador.

Dan Scavino Jr. foi nomeado diretor de comunicação social para a campanha presidencial de Trump e é responsável por gerir as contas pessoais do atual presidente norte-americano nas redes sociais, como o Twitter, Facebook e Instagram.

Em dezembro de 2016, foi eleito para exercer o cargo de diretor de comunicação social da Casa Branca sob a presidência de Donald Trump, criado pela própria administração.