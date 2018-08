Facebook instala centro contra notícias falsas em Barcelona

07 Maio 2018 às 15:35 Facebook

A multinacional norte-americana Facebook vai instalar na Torre Glòries de Barcelona um centro de operações destinado a lutar contra as notícias falsas, replicando a atividade de um centro de verificação de conteúdos que tem na Alemanha.

Segundo a imprensa espanhola, a empresa norte-americana, através da Competence Call Center, vai ocupar oito andares, com 9.000 metros quadrados, no emblemático arranha-céus, onde irão trabalhar 500 pessoas.

Este número de trabalhadores é praticamente idêntico ao que o Facebook tem num centro de verificação em Essen (Alemanha) que, segundo a imprensa, se dedicaria a eliminar os conteúdos considerados nocivos por esta rede social.

Ainda se desconhece se o novo centro em Barcelona irá substituir o de Essen ou se vai trabalhar de forma paralela.

A Torre Glòries é o terceiro edifício mais alto de Barcelona com 142 metros de altura e está situado na zona tecnológica da capital catalã, conhecida como "22@".

Esta operação imobiliária é a primeira que se realiza na Torre Glòries depois de a empresa Águas de Barcelona ter transferido os seus escritórios para outra zona da capital da Catalunha em 2015.

O dono do edifício tentou sem sucesso instalar um hotel no local e em seguida também não teve sucesso no projeto de albergar a sede da Agência Europeia do Medicamento, que acabou por ser transferida de Londres (Reino Unido) para Amesterdão (Holanda).