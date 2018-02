FaceTime "salva" vida de mulher a milhares de quilómetros

Hoje às 12:59 Facebook

Uma mulher de 58 anos teve um acidente vascular cerebral (AVC) em Nova Iorque, enquanto fazia uma chamada de vídeo na aplicação FaceTime, com a sua irmã. A mulher diz que a tecnologia da Apple lhe salvou a vida.

Opokua Kwapong, que vive sozinha, fazia uma chamada de vídeo, em Nova Iorque, com a sua irmã, Adumea Sapong, que estava em Manchester, no Reino Unido. Durante a conversa, Adumea notou que a irmã "não lhe parecia bem" e disse-lhe para tomar uma aspirina.

Opokua tentou pegar no copo, mas não conseguiu. A irmã, através da chamada de vídeo, percebeu que ela se estava a sentir mal e disse-lhe para chamar o 911, equivalente ao 112 em Portugal.

No hospital, depois de vários exames, confirmou-se que ela tinha um coágulo no cérebro, que lhe paralisou o lado esquerdo do corpo.

"Pensei que a minha irmã estava a brincar comigo", disse Opokua, em declarações à BBC.

"Não há dúvida que o FaceTime salvou-me a vida. Se a minha irmã não tivesse reparado, tudo poderia ser diferente."