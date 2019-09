Falha pirotécnica mata cantora em palco durante festa em Espanha

Hoje às 18:51 Facebook

Uma cantora de 30 anos morreu, na última noite, atingida por um engenho pirotécnico durante uma espetáculo nos arredores de Ávila, em Espanha.

Joana Sainz, de 30 anos, membro do grupo "Orquesta Super Hollywood", atuava no encerramento das festa de Las Berlanas, nos arredores de Ávila, quando uma falha técnica na pirotecnia do espetáculo fez com que fosse atingida. Ouviu-se uma grande explosão no lado direito do cenário montado para a atuação da banda e Joana caiu inanimada no chão.

Os primeiros socorros foram prestados por um médico que se encontrava entre o público, até que os serviços de emergência chegaram e transportaram a vítima para o hospital, onde acabou por morrer.