Falha técnica atrasa voos nos Estados Unidos

Uma falha técnica está a afetar as principais companhias aéreas norte-americanas e a provocar atrasos nos voos que podem afetar o tráfego aéreo nos Estados Unidos, refere a AP.

Segundo a agência AP, a Administração Federal de Aviação norte-americana disse que várias companhias aéreas estavam com problemas nos computadores e recomendou aos viajantes contactarem suas companhias aéreas diretamente para obter informações e atualizações.

Já se estão a verificar atrasos nas cidades norte-americanas de Chicago, Nova Iorque, Boston, Atlanta, Miami e Detroit.

Uma fonte da Southwest Airlines disse que houve uma falha com um fornecedor que atende várias operadoras com dados usados no planeamento de voos.

A companhia antecipa atrasos dispersos e disse que os passageiros devem verificar o site para obter as últimas atualizações sobre voos específicos.

A Delta disse que alguns de seus voos foram afetados.